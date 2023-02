Iba a matarme a y mi hija también

En un abrir y cerrar de ojos Jazmín ha perdido todo su patrimonio. En cenizas quedó una humilde vivienda, las llamas quemaron todo a su paso en un domicilio ubicado en la calle Francisco Murguía de la colonia Margarito Silva en Monclova.

La puerta de entrada daba acceso a la cocina, un pequeño comedor, cocina integral, estufa y refrigerador quedaron destrozados por completo lo que un día era luz y alegría, en esta ocasión todo era sombrío. El piso cubierto de vidrios y cenizas. En una esquina la imagen de San Judas Tadeo Lucia con daños pero aún se encontraba de pie.

Un matrimonio de más de 15 años finalizó hace apenas un año, el motivo principal fue la adicción de su expareja quien al consumir sustancias tóxicas se tornó agresivo, por temor a que sus hijos fueran vulnerados decidió separarse.

El pasado jueves 09 de febrero Juan Antonio alías "el loco" ingresó por la ventana del baño del hogar donde se encontraban sus hijos y sin importarle que estuvieran en el interior comenzó a incendiar los cuartos.

El inmueble no tardó en prenderse fuego por completo, y los vecinos temiendo que este se expandiera, hicieron el llamado a los elementos de Protección Civil municipal, quiénes lograron sofocar las llamas y evitar una catástrofe mayor.

En entrevista para Periódico La Voz Jazmín Pérez de 32 años de edad converso que en el momento del incendio, ella había abordado un camión para dirigirse al IMSS, y previo a retirarse su ex esposo ya la había amenazado con arrebatarle la vida.

"Él ya me había amenazado que me iba a dejar sin nada y que me iba a matar y últimamente también me decía que a la niña también la iba a matar" "Y si me dejo sin nada, perdimos todo" exclamó con la mirada cabizbaja.

MENORES FUERON TESTIGOS DEL INCENDIO

Tres hijos menores de edad conforman el matrimonio de Jazmín y Juan Antonio, dos varones de 10 y 13 años de edad y una jovencita de 15 años quien estudia bachillerato. La tarde del jueves los varoncitos escucharon cuando su padre intentaba entrar a su domicilio y solicitaron el apoyo de sus familiares que vivían cerca, lamentablemente cuando regresaron su hogar se encontraba en llamas.

"Me salí corriendo y le avise a mi tía, a mi hermano mi papá lo saco a la fuerza."

"Ya van como diez veces que se pone así, nunca me ha pegado solo nos ha amenazado de matarnos." Indicó Alejandro con una voz temblorosa.

Jazmín Pérez interpuso la denuncia correspondiente ante el centro de empoderamiento, actualmente Juan Antonio "N" se encuentra detenido y se inicia una carpeta de investigación.

Durante la semana se registró un feminicidio en la capital del estado donde una mujer perdió la vida luego de que fuera amordazada y asesinada por su pareja, fue atada de pies y manos para después prenderle fuego. Hoy que Jazmín Pérez se encuentra con vida envía mensaje a mujeres que sufren de violencia.

"No se dejen y denuncien, no importa que sea su marido" "Yo siempre pedí ayuda, no era la primera vez, de hecho tenía varias demandas, si yo me hubiera bajado del camión él tal vez no me hubiera incendiado la casa, pero me dice la psicóloga, él no iba por la casa, iba por usted" finalizó