“Iba al yonque por una pieza”

Un hombre trabajador y apegado a su familia, fue la forma como familiares y amigos recordaron a Víctor Ramiro Osoria Vásquez, el conductor que falleció de manera instantánea al chocar su vehículo contra una luminaria de la avenida Constitución.

Con 41 años de edad, el monclovense había dedicado gran parte de su vida laboral a la reparación de vehículos, tenía un taller mecánico en la colonia Hipódromo donde a diario se esmeraba en dar un buen servicio a la población.

El día de su muerte, salió de su casa marcada con el número 1017 en la calle 11 de la colonia Hipódromo, se dirigía a yonques ubicados en Frontera en busca de una pieza para reparar un automóvil en el que estaba trabajando.

Desafortunadamente no llegó si quiera a su destino, pues al desplazarse a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó con la base de una luminaria a la orilla del río Monclova.

La viuda Claudia Moreno acudió a reconocer el cuerpo del mecánico, posteriormente dio aviso a sus tres hijos Víctor Aarón, Alexis y Ángel de 22, 19 y 8 años respectivamente quienes quedaron consternados con la noticia.

Al día de ayer en la capilla de la Sección 288 se llevó a cabo el servicio funerario, ahí permanecieron los padres de Víctor, el señor Ramiro Osoria y Alicia Vásquez quienes viajaron desde los Estados Unidos tras la tragedia, recién habían llegado al vecino país a visitar a una de sus hijas.

Víctor era el cuarto de ocho hijos que formaron la familia Osoria Vásquez, todos ayer se encontraron devastados ante la partida de este integrante, quien siempre les dejó mensajes de amor, unión y solidaridad.

“Iba a comprar piezas en los yonques, agarró vuelo desconoció los vaditos, era muy jalador” comentó su hermano Antonio Osoria.

Ángel el menor de los hijos de Víctor, siempre le acompañaba a todo lugar, por fortuna el día del accidente no alcanzó a subirse al carro donde su padre perdió la vida.

Lucía Margarita Osoria otra de sus hermanas explicó a Periódico La Voz que antes del accidente Víctor le dijo que la quería mucho, igual a su padre y su madre por lo que posiblemente haya sentido cerca su muerte.

“Para mí era una gran persona, un gran hombre, trabajador, en realidad no se explicar” concluyó su hermana.