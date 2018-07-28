Identifican a los asesinos

Plenamente identificados se encuentran los asesinos de Juan Gilberto Palacios Barroso, quien murió apuñalado en el interior de una vivienda de la colonia Asturias.

De acuerdo a la Agencia de Investigación Criminal, la víctima se encontraba conviviendo con cuatro personas en un domicilio ubicado en la calle Federico Luna.

Dos personas salieron del domicilio a la tienda, mientras que la víctima se quedó con otros dos quienes fueron sus “verdugos”.

Aun no se precisa bajo que motivo, pero está confirmado que luego de discutir, lo apuñalaron en el cuello en múltiples ocasiones hasta que murió desangrado.

Hasta el momento, las autoridades mantienen dos líneas de investigación que podría ser el robo como móvil del crimen, así como homicidio pasional.

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El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que están buscando a los dos involucrados que están plenamente identificados por sus generales.

La búsqueda se extendió a Monclova y diferentes municipios de la región.

Dijo que se cuenta con un perfil de las personas acusadas, incluso la propia víctima conocía a sus agresores.

Aseguró que hay testigos que estuvieron en el lugar de los hechos donde se estaba desarrollando un convivio, por lo que ya aportaron la versión de cómo sucedieron las cosas y se han logrado algunos avances.