Identifican a uno de los ‘asalta paisanos’

La Fiscalía General del Estado confirmó que tiene identificado a uno de los involucrados en el asalto a paisanos que se registró en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Rodrigo Chaires Zamora comentó que existe una importante cantidad de reportes de acoso a paisanos que circulan por Monclova y sus libramientos.

Dijo que todos los reportes se han atendido, incluso se les ha dado la atención para escoltarlos hasta que salen de la ciudad.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora.

Dijo que se tiene únicamente un caso documentado donde hubo una agresión a personas que radican en Estados Unidos pero se encontraban de paso por la región.

Señaló que se tiene a una persona plenamente identificada como responsable gracias a las características físicas que han proporcionaron las víctimas.

El responsable cuenta con historial delictivo en la dependencia, por su presunta participación en otros hechos delictivos.

“Tiene registros en detenciones en flagrancia por el delito de robo, algunos de ellos sucedidos en Frontera, es de la localidad y se está trabajando para tratar de detenerlo y comparezca ante la autoridad”, recalcó el Delegado.

De igual forma, Chaires Zamora comentó que se trata de ladrones oportunistas y no precisamente que se trate de alguna organización que se dedique al asalto de paisanos o automovilistas que van de paso.

Señaló que los asaltantes no están armados, incluso solo coinciden las características de los vehículos, presuntamente una unidad de color blanco, pero están trabajando en las investigaciones.