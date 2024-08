Impactará aumento de la carne

El aumento del dólar impactará en precios de la carne, por lo que restauranteros se preparan para poder solventar la situación y tratar de mantener precios del menú, señaló el dirigente de la CANIRAC José Arellano.

Mencionó el entrevistado que hasta ahora, lo que ha registrado incremento es el costo del pollo, pero habrá carne de res que se espera incremente en breve tiempo.

Dijo que en México se maneja otro nivel de calidad de la carne, pues en Estados Unidos ofrecen carne de engorda que aquí no hay.

Sin embargo, en caso de que la situación se ponga difícil, la opción es buscar precios en el estado de Sonora, pero no es suficiente para abastecer la demanda del sector de restaurantes.

En estas semanas de Agosto y Septiembre, ya se tiene contemplada una baja en la demanda de servicio en restaurantes, seguramente por los gastos ante el regreso a clases, y posteriormente vuelve poco a poco a nivelarse las ventas.

Sobre empleos, el dirigente de la CANIRAC dijo que constantemente socios de la cámara están requiriendo personal para sus restaurantes, entre ellos, gente de cocina, servicio tanto de limpieza como de meseros, cajeras, etcétera.

Por lo que se publican constantemente los empleos requeridos en Facebook donde incluso se señala que no es necesaria la experiencia, ante la necesidad constante de personal.

Y es así que cada restaurante se organiza para brindar la capacitación requerida a su personal a fin de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, pues lo principal es la atención, servicio y calidad para los comensales.

Antes de finalizar, sostuvo que en Monclova no se tiene problema con las propinas, pues no se aplica de manera obligatoria para el cliente, "solo se maneja como sugerencia, pero no es exigido".