Llamado a precaución tras impacto de rayo en Parque Xochipilli de Monclova

Monclova, Coah. – Luego de que se viralizara en redes sociales el video del momento en que un rayo cayó en el Parque Xochipilli de Monclova durante la tarde del domingo, autoridades del lugar confirmaron que se trató de un evento natural fortuito que no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración. El impacto ocurrió cerca de la orilla del lago en un momento en que varios menores se encontraban jugando en la zona, lo que generó alarma entre los visitantes. Sin embargo, los encargados señalaron que todos se resguardaron de inmediato y no hubo afectaciones. Por su parte, Protección Civil de Monclova informó que no recibió ningún reporte oficial del incidente, por lo que no se realizó verificación en el lugar. La dependencia explicó que durante la jornada no hubo llamadas de auxilio relacionadas con este hecho. "El rayo cayó en el parque, pero no hubo ninguna persona afectada ni se reportaron daños. Fue un evento natural totalmente fortuito", precisaron los responsables del área recreativa. Aunque no se registraron consecuencias graves, las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones ante la continuidad de lluvias y tormentas eléctricas en la región. Recomendaron a la ciudadanía evitar permanecer en espacios abiertos y cuerpos de agua durante descargas eléctricas.