Imparable alza a las gasolinas

Después del proceso electoral del 1 de julio, el precio de los combustibles ha tenido un incremento diario de 2 a 5 centavos el litro, ocasionando que rebasara la meta de los 19 pesos la Magna y 20 la Premium pero podría subir mucho más.

El expresidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides Ramírez comentó que desde las pasadas elecciones el precio del litro de combustible ha tenido un incremento de aproximadamente 25 centavos por semana.

Señaló que este incremento ha ocasionado un incremento de un peso en el último mes, ocasionando que la gasolina “verde” supere los 19 pesos el litro y la Premium casi 20 pesos con centavos.

El expresidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides Ramírez.

Indicó que antes del periodo electoral había días que subía pero algunos otros bajaba ocasionando un incremento de máximo 10 centavos por semana, lo que mantuvo el precio de la gasolina a menor escala.

Aseguró que al final del precio del litro de gasolina al concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto podría llegar arriba de los 20 pesos la Magna y la Premium hasta 22 pesos el litro, lo que representaría un duro golpe para la economía de los mexicanos.

Dijo que esperan que en los próximos meses se facilite el trámite de importación de combustible para que las estaciones de servicio puedan traerlo del país que mejor considere y así ofrecer mejor precio o calidad.

“La esperanza es que Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de campaña de reducir el costo de la gasolina, buscando beneficiar a millones de personas pues es un insumo de primera necesidad en la industria, el comercio y el hogar”, recalcó el empresario.

Así mismo, Oyervides Ramírez comentó que la propuesta del virtual presidente electo de México de construir nuevas refinerías, así como el mantenimiento a las que existen sería muy benéfica por la producción que podría darse.