Imparte DIF cursos de gastronomía y belleza

El Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con Misiones Culturales imparte cursos de gastronomía, belleza, computación, los cuales están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son para personas mayores de 15 años de edad.

Blanca Estela Mercado González; coordinadora del CEDIF Norte.

Blanca Estela Mercado González; coordinadora del CEDIF Norte invitó a los ciudadanos a inscribirse en estos cursos que les pueden dejar muchos beneficios a cambio de invertir solo tiempo, esfuerzo y dedicación.

Comentó que al final del curso, que dura un año, se les entrega un certificado, es un papel que valida que tienes conocimientos necesarios para impartir y sacar provecho de esto, la inscripción es de 150 pesos al año y es para copias.

“Los cursos son escolarizados, es decir que hay que acudir para que puedan pasar, se les aplica examen, muchos no saben que estamos trabajando con estos cursos por eso los invitamos a que aprovechen la oportunidad”, comentó.

Hace unos días se inició el taller de gastronomía y computación básica, este último es sobre todo para señoras que no tienen mucho conocimiento de lo que son los sistemas computacionales, lo único que se les pide es que acudan con su laptop ahí se les enseña cómo deben utilizarla pues las generaciones de ahora, ya saben todo a cerca de las nuevas tecnológicas.

Se tiene como plazo antes de que finalice el mes para que se inscriban, después del mes no es conveniente que se inscriban, los requisiotos son comprobante de domicilio, IFE, ultimo grado de estudio y unas fotografías además de tener más de 15 años de edad.