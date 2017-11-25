Imparte NAMI curso ‘De familia a familia’

Todo un éxito ha tenido el curso “De familia a Familia” que se ha impartido a más de 35 familias monclovenses que tienen en casa a un enfermo mental, por primera vez el programa que nació en los Estados Unidos gracias a la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) arribó a la localidad, dejando grandes beneficios a las familias que enfrentan esta problemática.

El día de ayer se realizó la penúltima sesión del curso que fue traído a la capital del Acero gracias a Patricia Ramos de los Santos, el cual tiene en total 12 sesiones en donde se explica todo sobre las enfermedades mentales.

En la introducción de la capacitación se da la introducción de las enfermedades, posteriormente conforme pasan las clases los asistentes se introducen al tema de la psicosis, se habla de la biología cerebral, aprenden por qué se enferman las personas.

Incluso se forman talleres de empatía para ver la enfermedad mental por dentro, el cuidado del cuidador para los familiares, la reinserción a la sociedad y a lo laboral, y finalmente se habla de estigmas.

Con este curso Psico-educativo se informa a las familias todo lo relacionado a la salud mental, el objetivo es separar al enfermo de la enfermedad.

Este proyecto surgió en México 17 años atrás, cuando dos familiares de enfermos mentales se reunieron por casualidad en busca de cómo mejorar la estabilidad de la familia completa ante la enfermedad de uno de sus seres más allegados.

Harold Wise y Hugo Garza Medina tomaron el curso y lo tradujeron al español formando así Ingenium ABP modelo del NAMI y de ahí fueron creando el programa “De Familia a Familia” donde se capacita a los familiares de personas con enfermedades mentales mismos que se preparan como maestros para trasmitir a más personas el beneficio.

Héctor Aguilar Rocha uno de los voluntarios que brinda la capacitación en Monclova destacó que Coahuila sería el primer Estado a nivel nacional con tres sedes, Saltillo, Torreón y ahora en Monclova, donde hay un gran número de interesados.

El curso que se toma en las instalaciones de la biblioteca Harold R. Pape y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila es totalmente gratis gracias al patrocinio de decenas de asociaciones, empresas y organizaciones.

En marzo del año entrante se iniciará el nuevo curso en la localidad y está abierta la invitación al público en general, se pueden comunicar las familias interesadas al teléfono 866 154 96 59 con Patricia Ramos de los Santos, una de las que hizo posible este beneficio en Monclova.

“El curso es completamente gratuito, una vez por semana con duración de tres horas, fundaciones, asociaciones personal civil y empresarios absorben todos los costos”.

En la capacitación se estudia la salud mental, entre ellos la depresión mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, personalidad fronteriza, esquizofrenia y la patología dual que es una enfermedad mental y una adicción