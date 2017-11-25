Imparten conferencia “La edad no te define”

En apoyo a los jóvenes que están próximos a egresar de las Facultades y Bachilleratos de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, se realizó una conferencia llamada

“La edad no te define”, donde se dieron opciones a los estudiantes para crear proyectos profesionales.

A cargo del director de Critical Hit (empresa de videojuegos) se realizó la conferencia; Adrián Leal es un joven con apenas 25 años de edad de origen saltillense, que a base de esfuerzo y persistencia logró la formación de esta empresa de video juegos.

Manifestó a los estudiantes de la UA de C desde el inicio de su sueño que ahora está hecho realidad y les explicó las bases para cumplir una meta.

En el lugar estuvo el coordinador de la Unidad Norte Javier Toledo Aguilar, la secretaria técnica de la Tesorería María Cristina Castro Flores así como los directores de FCA, FIME, Metalurgia y la preparatoria Ladislao Farías Campos.

Javier Toledo Aguilar, hizo mención que la conferencia dedicada a los estudiantes de la máxima casa de estudios es el primer evento magno que tiene como coordinador de la Unidad Norte.

Mencionó que este tipo de exposiciones dejan a los alumnos una forma diferente de ver su profesión cuando están en campo, declaró que no tienen que ser egresados para empezar con sus metas, sus sueños y los proyectos que pueden ser su futuro.

“No limitarse a las aulas, sino también entrar a otros conocimientos, se debe de crear en las aulas ese tipo de intercambios nacionales e internacionales para obtener formación más íntegra”.

Algunos funcionarios de la universidad, actuales estudiantes destacados y más casos de egresados que son todo un éxito gracias a los estudios tomados en la Universidad, también hablaron de su experiencia a los jóvenes que apenas se verán en el campo de trabajo quienes en todo momento estuvieron atentos.

El profesor aprovechó la entrevista para convocar el festejo del 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila que se efectuará con una Zarzuela el próximo 28 de noviembre en el teatro de la ciudad, dijo que es importante que la población se dé cuenta de los eventos organizados para que se mezclen y sean parte de los beneficiados.