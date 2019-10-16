Imparten taller a personal del DIF

Personal de todos los departamentos del sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova, que preside la Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, tomaron la plática-taller de comunicación asertiva y eficaz, con el fin de crear un ambiente de trabajo que se refleje en la atención a la población en general.

Es el departamento de Instancia de la Mujer quien se encarga de traer estas pláticas que buscan que los trabajadores de las dependencias municipales tengan una mejor comunicación con los ciudadanos, creando un ambiente de cordialidad y servicio.

El tener un ambiente laboral sano lleva a que los servicios que se dan a los ciudadanos sea eficaz y rápido, así los ciudadanos tendrán mejores respuestas a sus peticiones, haciendo de los servicios lleguen más rápido y con mejores resultados.

Fue la Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, presidenta honoraria de DIF Monclova, quien mencionó la importancia de brindar un servicio de excelencia a los visitantes a estas instalaciones, ya que al ser una dependencia donde se buscan constantemente algunos de los beneficios, hay que estar siempre preparados para brindar la mejor atención posible.

El ciudadano requiere respuestas y soluciones, es por eso que estos cursos son de vital importancia para que los empleados y prestadores de servicios públicos, de un una buena imagen del municipio y sea proveedor de buenas noticias y mayores resultados.