Impide Ley venta de AHMSA; mientras no se designe a un Síndico: jueza

MONCLOVA, COAHUILA. – El Consejo de Administración de Altos Hornos de México que encabeza Alonso Ancira Elizondo está imposibilitado para realizar la venta de AHMSA, debido a un mandato judicial, que ordena que esta operación se tiene que realizar a través de un sindicato.

Lo anterior lo dio a conocer hoy Mónica Marielena Rodríguez Alvarado, juez interina del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Monclova, quien confirmó a Periódico La Voz que Altos Hornos de México, desde el pasado 30 de enero que se emitió la sentencia, de que la empresa acerera "está inmersa en proceso de quiebra".

En las últimas semanas, mucho se ha especulado sobre el compra-venta de Altos Hornos de México, destacando los grupos Villacero y Cargill como los más viables compradores, incluso se asegura que sostienen avanzadas negociaciones con el Consejo de Administración de AHMSA que encabeza Alonso Ancira Elizondo.

Sin embargo, de acuerdo a la juez interina del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, asegura que si el Grupo Acerero de Norte, no cumple con el nombramiento del síndico, esta venta no se podrá concretar.

¿Qué es sindico en los procesos de quiebra?

Un síndico es la figura encargada de la representación y la defensa de los intereses de una organización en procesos de quiebra o concursos de acreedores. De este modo, destacando procesos de concursos de acreedores o de deuda inasumible y quiebra, estos representantes se encargan de tomar la dirección y administración de una sociedad en lugar de los administradores o gestores originales o habituales.

¿Quién es el síndico del caso AHMSA?

Mónica Marielena Rodríguez Alvarado, explica que en la sentencia emitida el pasado 30 de enero, la autoridad judicial definió que la Canacero (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero), como el síndico y señaló que se espera que en breve este organismo que agrupa a las empresas productoras y transformadoras de acero en el país, acepte la designación y nombren a un representante o delegado que asumirá la dirección general de Altos Hornos.

A pregunta expresa sobre si ¿puede el Consejo de Administración de Altos Hornos vender la empresa?, la jueza señaló:

"La sentencia dice que la empresa no puede hacer pagos, no puede hacer disposiciones, no puede hacer nada".

Y al preguntarle, ¿si fue inhabilitado el Consejo de Administración de AHMSA?, la juez señaló:

"Sí. Ellos pueden hacer lo que ellos consideren, -como ofrecer o intentar vender Altos Hornos- pero no pueden ir más allá de lo que dicta la sentencia. Ellos como les dije, el objetivo de este estado de quiebra, es preservar la empresa, es preservarla y tratar de que si se enajena sea en conjunto. Esa es la finalidad para efecto de que no siga dañando los intereses que dependen de esa empresa".

Rodríguez Alvarado, dejó en claro que solo hasta que se nombre el síndico podrán concretarse las negociaciones de compra-venta de Altos Hornos de México:

"El síndico tiene todas las facultades para disponer de la empresa. Él se va a encargar de hacer todas gestiones que sean necesarias. Sí hay una persona que este de acuerdo en adquirir la empresa en los términos en los que se encuentra, él síndico será el que un momento determinado realizará esa negociación y la llevará a su término", dejó en claro.

Sobre las negociaciones que realiza actualmente el Consejo de Administración, la jueza señaló que ellos como autoridad judicial, "están ajenos a eso" y que reiteró que ellos no pueden concretar una venta, "tiene que ser a través del síndico" y recordó los términos de la sentencia en contra de AHMSA:

"Se ordena quebrada. Se rescindió el contrato, el convenio de pagos que se celebró en mayo del 2016. Se designo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero como síndico de la quiebra. Ordenamos al quebrado presentar libros y balances -lo cuales ya fueron exhibidos- y se ordena el aseguramiento y dar posesión del síndico de todos derechos de cuya administración y disposición se privará a deudor".

"Dada la declaración de quiebra de Altos Hornos, hágase de su conocimiento que tiene prohibido hacer pagos, entregar efectos o bienes de cualquier clase con el apercibimiento de no ser así será acreedor a una sanción".

Finalmente, la jueza reiteró que todo lo que se haga – desde negociaciones hasta las operaciones financieras- "tiene que ser a través del síndico" el cual debería de asumir el cargo en los próximos días.