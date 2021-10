Implementan estrategias para evitar despidos

Lo importante es que no haya más desempleo, por eso las empresas del ramo automotriz de la región ya empezó a implementar estrategias para no despedir a su personal, como las modalidades de paros técnicos, señaló Alejandro Loya, presidente de Canacintra.

En la Región son varias las empresas que ya implementan las jornadas reducidas, la cancelación de horas extra, días de trabajo y diferentes modalidades de paro técnico, mandan a la gente a hacer trabajos de mantenimiento para no producir piezas que no podrán vender de manera normal por la escasez de chips.

"Es caro para una empresa y para la industria en general, mover a la gente, son gente capacitada que tiene un costo, no son trabajos de bajo perfil, son bien pagados, que requieren experiencia, entrenamiento y es mejor conservarlos de alguna manera, como lo hacen ahorita", comentó

Están esperando que se solución el problema de la escasez de chips y que sigan produciéndolos, el líder empresarial mencionó que por lo pronto esta es la solución de una empresa para mantener la base trabajadora y afectar lo menos posible su producción y su gente con experiencia.

Dijo que lamentablemente seguirá pasando en los siguientes días, tal vez semanas, en lo que las propias automotrices solucionan el problema de los chips, demanda sí hay pero lo que no hay son elementos para armar los vehículos.

"Estoy seguro que de alguna manera buscan solucionar el problema tal vez con otro proveedores de chips porque la demanda está y va a crecer", comentó.

La escasez de chips es porque cuando fue la pandemia los fabricantes de chips como Taiwán donde no pararon, la pandemia no afectó a la producción, fueron a ofrecer su producto a industria automotriz pero esta no quiso comprarlos porque cerraría las plantas en lo que se controlaba la pandemia.

En la industria de chips, la industria automotriz representa un 12% de sus ventas totales, tranquilamente los fabricantes de chips vendieron su producto a otras industrias, cuando la industria automotriz quiso el producto, ya no había porque ya se había acomodado esta mercancía.

"Yo quiero pensar que compradores de la industria automotriz trabajan con productos de chips para arreglar este problema que ellos mismos provocaron, esto lo sé porque la semana pasada participé en la conferencia de la industria automotriz de Estados Unidos fue vía zoom, ahí me enteré de esta situación", dijo Alejandro Loya.