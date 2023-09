Implementarán operativo contra motos

Incrementa en un 50 por ciento el número de accidentes en motocicleta en la ciudad de Monclova, de un total de 101 accidentes en el año 2022 a un total de 159 casos con 4 personas fallecidas.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de Seguridad Pública Raúl Alcocer asegurando que ante incremento de accidentes, se implementará un operativo de presencia para detectar motocicletas y las personas que no utilicen el casco de protección o no porten placas y licencia de conducir serán aseguradas y enviadas al corralón.

"Los accidentes se debe en la mayoría de los casos a la imprudencia de los motociclistas que andan a exceso de velocidad y que andan rebasando y no portan el caso y la mayoría no tienen placas no portan licencia, ante esto se trabaja de manera preventiva."

Indicó que se tienen reportes por parte de la ciudadanía donde argumentan que jóvenes en motocicleta se suben a áreas verdes y vandalizan, así mismo por las noches generan mucho ruido al hacer arrancones.

"Se está concientizando y se hace un llamado a los Padres de familia para que estén atentos a sus hijos que tienen motocicleta que vean que porten el casco y lo porten bien con todo y cinturón y que no anden rebasando y que usen los carriles que deben utilizar y no anden de imprudentes porque luego resultan accidentes fatales".

Finalmente dijo que se estarán retirando las motocicletas y se usarán grúas, las personas que acrediten su unidad, deberán pagar su falta administrativa.