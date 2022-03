Implementarían el Drive Thru Escolar

Solamente 10 mil jóvenes de un total de 46 mil que hay en la Región Centro del rango de entre los 18 y 29 años de edad, se han vacunado contra el covid 19, por ello se analiza la posibilidad de implementar la estrategia “Drive Thru Escolar” y visitarlos en las universidades para que se apliquen la dosis.

Lo anterior lo dio a conocer la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, esto tras anunciar que en la Región Carbonífera ya se tiene todo listo para implementar esta estrategia pues también la participación de los jóvenes ha sido poca.

“Estamos rediseñando la estrategia en el tema del refuerzo de 18 a 29 años de edad porque no están yendo a vacunarse, en la carbonífera se hará un Drive Thru Escolar para vacunar en las universidades, hay un alto porcentaje de jóvenes que no se aplican el refuerzo”, comentó.

Señaló que esto se puede deber a que el tema está relajado, se tiene semáforo en verde, en la cuarta ola de contagios los resultados fueron positivos gracias a la vacuna principalmente, por lo que posiblemente la gente no lo ve necesario, aun así dijo que no hay que bajar la guarida, consideró que son los que mayor movilidad tienen.

En la Región se va a analizar, estarán en pláticas con Faustino Aguilar Arocha; jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, para ver la posibilidad porque limita mucho sacar brigadas por el tema de la logística, empatar los tiempos de todos de la Sedena, del Sector Salud, de la Secretaría del Bienestar, municipio, la ambulancia, pues sacar una brigada de vacunación e ir a las escuelas, es algo complejo, hay que trabájalo y plantearlo.