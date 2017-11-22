Importación vuelve inestable su precio

Una parte del gas LP que se consume en Monclova y la región es importado de Texas, lo que hace más volátil su precio en relación al peso frente al dólar, indicó el empresario Andrés Oyervides.

La importación de gas Texano se ha incrementado casi un 80% y el costo es en dólares. Cada gasera hace sus importaciones y lo manda a sus tanques, esto ocurre desde el año pasado que se empezó la importación y se ha incrementado casi en un 80%.

Destacó que se espera que la situación cambie para importar más gas, pues este ya está muy caro.

Aún cuando no destacó el monto total del incremento en la importación del Gas LP aseguró que este se ha elevado por que se compra en dólares, y como el tipo de cambio también ha variado, los cambios son constantes.