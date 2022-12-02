Impulsa alcalde cultura, el deporte y la salud

La cultura, el deporte y la salud, son aspectos que ha impulsado el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, con el fin de construir una comunidad de buenos ciudadanos, y es a través de Arte y Cultura, como se han realizado actividades dentro del Museo de Armas y Aspectos Históricos, enfocados a fomentar el hábito de la lectura y la presentación de conferencias que ayudan a mejorar la calidad de actitud.

Por esa razón el Museo el Polvorín, continúa con el club de lectura, que tiene el objetivo de fomentar en los ciudadanos el hábito de adentrarse en los libros, porque esta es una manera de ejercitar la mente, de aumentar el conocimiento y de formar buenos ciudadanos.

El coordinador del Museo el Polvorín, Alberto de Luna, informó que la respuesta ha sido buena para este club de lectura, porque además de leer sobre un tema en particular, se despejan dudas y se discute y comenta sobre los detalles que lo componen.

El funcionario comentó que el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, está haciendo una gran labor, a través de acciones que tienen que ver con la salud y el deporte, con el propósito de alejar a los jóvenes y niños, de las adicciones y el vandalismo, para hacer de ellos, ciudadanos de calidad.

Indicó que este año se han realizado diversas actividades, como torneos de ajedrez, el club de lectura, y han sido los propios estudiantes de preparatoria y universitarios, los que han organizado conferencias y talleres, sobre diversos temas, “Y esa es una señal positiva de que los jóvenes buscan espacios culturales y en Monclova, se cuenta con ellos, gracias al interés en este rubro por parte del acalde, Mario Dávila.