Impulsa DIF Educación de mujeres

55 mujeres, cumplieron su meta de cursar la Preparatoria Abierta gracias al programa del Gobierno Estatal en el que participa DIF Monclova a través de Instancia de la Mujer que coordina la señora Silvia Villarreal.

Para la presidenta honoraria del DIF Monclova, es una motivación para continuar impulsando el desarrollo de las mujeres a través de diferentes acciones y una de ellas es impulsar que culminen su nivel preparatoria lo cual les abre mayores posibilidades de crecimiento personal, ya sea en lo laboral o para continuar estudiando alguna carrera profesional.

En entrevista, la primera dama doctora Leticia Carrillo destacó que como encargada de DIF Monclova siempre apoyará todas las actividades encaminadas al progreso de las mujeres.

Destacó que es un programa de preparatoria abierta del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres impulsado por la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de las Mujeres.

Comentó que por supuesto, este programa que se realiza, también es por parte de DIF Coahuila que representa la presidenta honoraria señora Marcela Gorgón Delgado, a quien agradeció públicamente por todo el apoyo recibido durante este presente año que está por terminar.

A pregunta expresa, la primera dama de Monclova dijo estar muy orgullosa de haber asistido a la ceremonia de graduación donde aprovechó para conversar con las graduadas a quienes les recordó que DIF Monclova está para apoyarlas y seguir impulsándolas.

‘Trabajamos en coordinación con las empresas y de manera continua se están ofertando empleos que pueden ser aprovechados por las graduadas, pues a mayor nivel escolar, mejores ofrecimientos’ destacó la doctora Leticia Carrillo.