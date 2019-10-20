Impulsan programa “Limpiando Ando”

El programa limpiando ando, fue acogido de buena manera por la ciudadanía, a solo una semana de haberse puesto en marcha, el alcalde Alfredo Paredes López, tiene confianza en que la suma de los monclovenses, hará que nuestra ciudad siga cambiando para bien.

Los comerciantes han comprendido que el uso de los contenedores es de uso exclusivo para los ciudadanos, y que para el depósito de la basura comercial se debe contratar un servicio particular o en su defecto solicitar asesoría al Departamento de Ecología Municipal, para que reciban las opciones pertinentes.

Gerardo Flores, jefe del mencionado departamento, dijo que han vigilado todos los sectores de Monclova, para asegurarse que los contenedores de la zona centro y colonias de esta ciudad no sean utilizados por los comerciantes al tiempo de vigilar que los ciudadanos coloquen correctamente la basura en los botes o contendores.

Señaló que a pesar de ser muy el poco tiempo para ver una respuesta positiva de manera general, si se ha logrado ver que algunos vecinos barren el frente de sus casas incluso limpian el área de contendores, lo que deja ver que el programa “Limpiando Ando” va por buen camino, dijo el funcionario.