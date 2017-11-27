Impulsarán movilidad estudiantil internacional

El nuevo coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, planea involucrar al menos a 25 alumnos por semestre en la movilidad estudiantil nacional e internacional, este proyecto apoya con becas a los estudiantes que se van a estudiar a universidades públicas de todo el mundo.

Javier Toledo Aguilar argumentó que al ser director de la Facultad de Contaduría y Administración por años, promovió la movilidad nacional e internacional al 200 por ciento en ese plantel, sin embargo ahora que asumió el cargo de coordinador promoverá el proyecto pero en toda la unidad norte.

Es decir que la FIME, FCA, Metalurgia e incluso la preparatoria Ladislao Farías Campos se estarán viendo beneficiadas con este apoyo que brinda directamente el rector de la máxima casa de estudios Blass José Flores Dávila.

Al menos 25 jóvenes se enviarán por semestre a universidades de todo el mundo, Colombia, España, Hong Kong, Canadá y Estados Unidos con quienes ya se han realizado los intercambios.

Los estudiantes contarán con el apoyo de viáticos que cubrirán hospedaje, traslados, alimentación, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la Universidad.