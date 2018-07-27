Impune robo de pasajeros

“Nadie quiere ponerle el cascabel al gato”, señaló Mauro Saucedo, al referir que ninguna autoridad ha logrado controlar al transporte colectivo modalidad taxi, aventajando a microbuseros porque no cuentan con una tarifa fija, o un marcador de kilometraje.

La competencia desleal se registra diariamente en todos los sectores de la ciudad, incluso en la Zona Centro, donde por diez pesos taxistas suben de tres a cinco personas brindándoles comodidad y mayor rapidez que los autobuses de transporte.

En entrevista el presidente de Rutas de Transporte, Mauro Saucedo, lamentó que ninguna autoridad ha logrado frenar esta competencia desleal, menos ellos, “solo nos toca quejarnos, nadie puede ayudarnos”.

Taxistas tienen mayor ventaja que microbuseros, porque no cuentan con una tarifa fija.

Aseguró que al final del día, y ante la crisis económica por la que pasa la población, es una competencia entre transporte colectivo y taxistas pues estos últimos requieren sacar para el pago de renta del automóvil y combustible, sin embargo implementan la tarifa que ellos quieren, además de aumentarle hasta 15 pesos por las noches.

“Es en todos los puntos de la ciudad, donde los taxistas ofrecen sus servicios y es difícil que la autoridad tenga muchos inspectores y los vigilaran, los taxistas tienen tarifas diurnas y nocturnas, no hay controlador de kilometrajes como los tienen en otras ciudades como Saltillo, Monterrey y Torreón”, indicó.

Detalló que la recomendación a choferes de rutas es que hagan amigos en su sector, brindar un excelente trato y mantener unidades en regular estado, porque la crisis pega más a microbuseros que a taxistas, pues tienen una tarifa controlada aunado a ello, sería un golpe muy fuerte la pretensión del Ayuntamiento al buscar que el transporte conceda un 50% en la tarifa a adultos mayores.