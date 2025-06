Sin tubos de ensayo, Clínica 7 del IMSS suspende análisis de laboratorio

La Clínica 7 del IMSS en Monclova suspendió ayer la extracción de muestras de laboratorio debido a la falta de tubos de ensayo, insumo básico para realizar análisis de sangre. La medida tomó por sorpresa a decenas de derechohabientes que habían llegado desde la madrugada para recibir atención médica.

Los afectados se formaron desde antes de las 6 de la mañana, pero no fue sino después de las 7:00 a.m. cuando personal del hospital les informó que no podrían realizarse los estudios. La única excepción fueron niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, quienes sí fueron atendidos parcialmente.

Esta carencia se suma a una serie de deficiencias ya conocidas en el nosocomio: falta de medicamentos, fallas constantes en el elevador y problemas con el sistema de aire acondicionado.

Ante la falta de alternativas ofrecidas por la institución, algunos pacientes optaron por comprar los tubos de ensayo en farmacias cercanas, buscando no perder su consulta médica. Sin embargo, la alta demanda provocó que rápidamente se agotaran en los establecimientos de la zona.

Hasta el cierre de esta edición, el IMSS no había informado cuándo se restablecería el servicio, ni ofrecido una solución clara para los usuarios que requieren análisis urgentes.