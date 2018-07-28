Inaugura expo Agroindustrial

Saltillo, Coah.- “Si trabajamos de manera coordinada gobierno, sector empresarial y sociedad civil ¿quién puede evitar el desarrollo del estado de Coahuila; quién puede evitar que sea una gran potencia en el futuro inmediato?”, mencionó José Luis Flores Méndez, Secretario de Desarrollo Rural del Estado, durante la inauguración de la Expo Agroindustrial y Ganadera Canacintra 2018, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo en la Región Sureste de este importante sector.

Flores Méndez asistió con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y reiteró el compromiso del Gobierno estatal con Canacintra y con el resto de los actores responsables actuales de la producción en Coahuila, para que en conjunto se pueda hacer de Coahuila una potencia en este sector.

En nombre del Gobernador, reconoció el trabajo de Canacintra por seguir impulsando nuevas oportunidades de desarrollo y de trabajo para los coahuilenses.

Por su parte, el alcalde Manolo Jiménez Salinas mencionó que para que le vaya bien a Saltillo, a Coahuila y a México, tiene que haber un trabajo entre sociedad y Gobierno.

“En Coahuila se trabaja en equipo el Municipio, el Estado y la Federación, y hemos hecho un gran equipo con las cámaras, con los empresarios, con las universidades y con la sociedad civil, siempre buscando que le vaya bien a nuestra gente”, indicó el Presidente Municipal.

Everardo Padilla, presidente de Canacintra Sureste, recordó que la relevancia que cobra la agricultura en nuestro estado es admirable, ya que Coahuila juega un papel muy importante a nivel nacional en producción de plantas para reforestación así como en productos de sorgo y melón.

En medio de esta tierra, muchas veces más árida y en una región semidesértica, Coahuila también produce grandes cantidades de leche de cabra, manzana, nuez, papa, nogal y forraje.

La Expo se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Canacintra los días 26, 27 y 28 de julio. La intención de ésta es lograr que las empresas instaladas en los municipios de la región (Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Arteaga y Parras de la Fuente) impulsen su desarrollo y fortalezcan las tecnologías, al crear vínculos e innovar en las actividades relacionadas con la transformación de la materia obtenida de estos sectores, impulsando así el crecimiento y desarrollo en este sector.