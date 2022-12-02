Inaugura MARS Planta Mergon

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el ambiente de alta seguridad a la inversión productiva que se vive en Coahuila ha provocado la confianza de toda industria que se quiere expandir o invertir en la entidad.

Lo anterior, durante la inauguración de la planta de la empresa irlandesa Mergon, ceremonia en la que se anunció la expansión de esta misma planta en una segunda etapa.

La empresa Mergón es de capital irlandés e invierte 15 millones de dólares en su planta de Ramos Arizpe, la primera en México, y que se especializa en la fabricación de componentes para la industria automotriz; en esta primera fase generará alrededor de 150 empleos directos.

Riquelme Solís mencionó que hoy los indicadores de Coahuila son los mejores, y que los han construido juntos, sociedad y Gobierno, a través de estos cinco años, lo que genera todavía una mayor confianza.

“Nuestros trabajadores son de primera, nuestra mano de obra calificada cada día está más preparada y nuestro sector educativo siempre va al frente de lo que va requiriendo nuestra entidad”, dijo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

El Mandatario estatal comentó que en su Quinto Informe de Gobierno resaltó todos los atributos que ha ganado Coahuila en pocos años; unos de ellos: el tercer lugar en competitividad, ser el tercer Estado más seguro del País o ser los primeros productores en muchas cosas.

“El compromiso que hice dentro de mi Quinto Informe fue el de mantener así a Coahuila hasta el término de mi gobierno, el de mantener la unidad, el trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos… pero sobre todo, la paz y la tranquilidad que tiene nuestra entidad”, añadió.

Miguel Riquelme señaló, además, que el Clúster Automotriz hoy en día tiene un potencial enorme, y que en 2023 iniciará la fabricación de autos eléctricos. En ese sentido, mencionó que un nuevo clúster se empieza a formar en la entidad.

Informó a los directivos de Mergon que este año Coahuila ha generado más de 50 mil empleos, y que la confianza en la entidad se demuestra diariamente con la llegada de nuevas inversiones.

“Espero que Mergon, si piensa extender sus operaciones, lo haga en Coahuila, por eso vamos a estar siempre trabajando para mejorar nuestra infraestructura, las condiciones, la paz laboral que tiene la entidad, lo que es parte del Estado de Derecho; es decir, de la confianza que debe tener cualquier inversionista para apostarle a un estado”, dijo.

“Estamos dispuestos a seguir colaborando para que Irlanda siga volteando a ver a México y a ver a Coahuila. Tengan la seguridad que les va a ir muy bien”.

Riquelme Solís destacó, además, el enlace de las cinco regiones de Coahuila, al igual que nuestra ubicación geográfica.

“Hoy en día Coahuila es el lugar ideal dentro de todas las características que se envuelven en nuestro desarrollo económico”, subrayó.

Por su parte, el CEO de Mergon, Pat Beirne, recalcó el buen trato, acercamiento, coordinación, sector educativo y la seguridad que encontraron en nuestra entidad, que fueron factores para instalar su primera planta en México y para hacer el anuncio de su expansión en su segunda etapa.

José María Morales Padilla, Alcalde de Ramos Arizpe, dijo en su mensaje que el impresionante ritmo de anuncios de inversión, inauguraciones y expansiones de empresas que mantiene el gobernador Miguel Riquelme es reflejo fiel de la confianza y certeza que tienen los inversionistas en Coahuila.

“Aquí hay Estado de Derecho, hay reglas claras para la inversión. Además, nuestro Gobernador ha construido las condiciones propicias de seguridad, estabilidad laboral y social, que han permitido consolidar nuestra planta productiva y reafirmar el potencial industrial de Coahuila y de Ramos Arizpe”, señaló.

En esta inauguración de la planta Mergon estuvieron presentes, además, Maeve von Heynitz, Embajador de Irlanda en México; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Claudio Bres Garza, Secretario de Economía de Coahuila; Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo; Manuel González Zozaya, del Parque Industrial 360; James Cunningham, Elysian de Mergon; Aoife Beirne, Deputy CEO, y Alejandro González, Gerente de Planta Mergon Ramos Arizpe.