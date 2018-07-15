Inaugura Puerta Morada exposición de ‘Grabados’

C omo se anunció hace algunos meses, el taller de artes plásticas, “Puerta Morada” reabrió sus puertas y se hizo de manera oficial el pasado viernes en la sala 4 del Museo Coahuila y Texas con la exposición de Grabados.

Realizó la inauguración de la exposición el integrante de la mesa directiva de Puerta Morada: Plácido Peña Cervantes.

“Habrá una serie de exposiciones durante el año, se habían suspendido todo este tipo de manifestaciones artísticas por diferentes circunstancias. Hoy se está dando inicio a una nueva etapa del taller de artes plásticas, vamos a hacer ahora una nueva mesa directiva, un nuevo proyecto, pero sigue, el taller de artes plásticas no pierde su esencia y quiere participar en esta nueva formación de artistas que junto con los maestros que han estado siempre al frente del taller, una nueva expresión, una nueva forma de proyectar el arte pictórico. Gracias por participar en esta exposición a todos los artistas que son los grabadores.

Los grabadores comienzan a hacer su arte con todos los materiales que tienen y los proyectan y saben que es lo que traen dentro, cuál es su imaginación y su sentimiento y está plasmado todo esto que van a ver dentro de esta exposición. Los presentes son los padrinos de esta nueva etapa que estamos iniciando en Puerta Morada, las exposiciones temáticas van a seguir, van a seguir también los talleres.”

Marisol Lara/ Directora del colectivo Puerta Morada

Quiero reafirmar la invitación a los talleres que inician la próxima semana, pueden checar los diferentes tipo de de talleres y horarios que se manejan así como las personas que los estarán impartiendo en la página oficial de facebook. Los invitamos a visitar esta exposición de Grabados.

Ermes Olvera Hernández

Las obras que estoy mostrando son dos grabados que realicé en la ciudad de Saltillo, son todavía grabados de mi etapa joven como artista de la gráfica, son litografías en blanco y negro sobre papel algodón, en realidad son ejercicios. Es una de una serie de caras donde estaba experimentando una técnica, de litografía donde se empieza desde el negro yendo al blanco. El otro es una litografía pero directo sobre el lápiz y la piedra, directo.

Ahorita sólo estoy presentando esas dos, no hay mucho que decir por la obra, la obra es la que debe hablar por sí misma.

Ramiro Moreno

Es una serie de grabados con acuarela, es diferente al resto de las que se están presentando, porque incluye color. Es papel fabriano, son 4 cuadros que representan una serie de 3 que hablan sobre radio erótico, cada una tiene una radio en la pintura y tiene figuras femeninas que son eróticas, el escenario es mi estudio.

“Azul”

Esta vez estoy presentando el grabado, y son modelos que dibujé desde hace muchos años en los 70’s y que ahora están ya exponiéndose en grabados. Por ejemplo, en este cuadro cuadro que se llama “Yo” aparecen mis ojos pero que están conformado por partes de mujeres que es algo que siempre distingue a mi obra. El otro cuadro está integrado por flores, es igual una forma femenina integrada por las flores que me regalaron una vez cuando trabajaba en el Museo Pape, es parte del recuerdo.

David Saúl Chávez

Estoy preparando una colección con el tema de la industria así como el entorno de Monclova, como somos una ciudad industrial, de ahí tomé la información, para partir del tema de la industria. El cuadro es una torre eléctrica, que así son en AHMSA y mezclo cactus porque también somos un lugar rico en cactáceas de hecho hay cactus que llevan el nombre de Coahuila, porque son exclusivos de Coahuila, aquí nacieron, y a mí en lo particular me gustan ambos temas, los cactus y la industria. De alguna manera se está representando la identidad de un monclovense, es utilizar el tema en el que vivimos y con lo que cotidianamente estamos enfrentados y hasta encontrarle una parte estética a lo que quizá para alguien puede ser molesto pero ver cómo incluso la industria se incorpora al entorno del paisaje.

La técnica es grabado en linóleo, las otras obras que estoy preparando son diferentes técnicas.

Daniel Fermín

Son unos grabados en punta seca grabados en papel de algodón, tomé el tema de la naturaleza, hice una representación de una mujer tomando el tema como naturaleza viva, con los pechos al aire con todo el tema que está ahorita del feminismo, y de la representación de la mujer del exterior de fuera de su ropa.

En el otro grabado presenté la naturaleza muerta de cómo otro tipo de especies que no es el humano que en este caso son los animales, pueden estar vivos pero la gente los ignora y el uso que les da, puse un ave viendo al horizonte y lo tomé como naturaleza muerta, la hice ahí en hueco sin detalles ni nada, sólo como una representación de que está ahí, pero no está presente. Entonces, uno es un grabado en punta seca y este se llama, gofrado, que es cuando pones algo sin tinta, y el papel toma el relieve de esa forma.

Marisol Lara

Las tres obras son linóleo, son de diferentes exposiciones, uno es del día de muertos y los demás son para la exposición de los 27 años de puerta morada, era tema libre. Están en diferente papel, es papel iris, porque me gusta que el papel quede de colores que llame la atención, y el otro es papel ingres, es un buen papel, me gusta cómo