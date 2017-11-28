Inaugura RM Centro de Rehabilitación Integral

Cerca de 25 millones de pesos invirtió el Gobierno del Estado en la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral, ubicadas a un costado del Hospital Amparo Pape de Benavides, las cuales fueron inauguradas el día de ayer por el mandatario estatal Rubén Ignacio Moreira Valdez.

El director del DIF Coahuila Sergio Sisbeles, alcaldes de la región Centro, así como las primeras damas, presenciaron el corte del listón de este magno edificio donde se dará atención en diferentes especializaciones a gente discapacitada.

El CRI cuenta con un territorio de 1 mil 300 metros de construcción, tendrá una sala de espera de diagnóstico, tres consultorios normales y dos consultorios especializados en psicología, tres oficinas administrativas, tres salas de capacitación, una sala de capacitación facial, un área de hidroterapia, área de terapia física, dos áreas de lenguaje, un espacio de enfermería, sanitarios especiales para personas discapacitadas y para el propio personal.

Sergio Sisbeles, director general de DIF Coahuila destacó que la construcción de este edificio es una obra especialmente sensible donde se invirtieron cerca de 25 millones de pesos obtenidos del recurso del Ramo 23 del Gobierno Federal (a través del DIF Nacional) en coordinación con el Gobierno del Estado.

Destacó que durante la administración de Rubén Ignacio Moreira Valdez en los diferentes Centros de Rehabilitación Integral se han otorgado más de 1 millón de sesiones de terapia física, emocional y pedagógicas, por lo que esta cifra se incrementará de inmediato por las nuevas instalaciones del CRI Monclova.

Moreira Valdez mencionó que el proyecto se hizo gracias a la gestión de recursos de la presidenta del DIF Coahuila Carolina Viggiano que siempre está preocupada por las personas vulnerables con discapacidades.

Martha Baltazar Zavala, madre de Ángel, un niño con distrofia muscular de Duchenne que le fue diagnosticada hace cerca de 6 años, agradeció al Gobernador a nombre de todos los beneficiados con la obra, mencionó que desde que inició su atención en el CRI Monclova su hijo ha tenido cambios favorables que le han dejado un gran orgullo y satisfacción.

“Hemos recibido la bendición de ser atendidos por ángeles que siempre nos reciben con una sonrisa y un trato amable, señor Gobernador el día de hoy es un día de fiesta para mi hijo, para mí y para los cientos de familias que serán atendidas en este nuevo edificio del Centro de Rehabilitación, gracias a usted y a su esposa la señora Carolina por esta gran obra, gracias por el UNEDIF que nos facilita el traslado a estas instalaciones, la atención que recibe Ángel es terapia física, para mí fue muy difícil entender que no hay cura para esta enfermedad, pero gracias a la atención que recibe, su calidad de vida es mucho mejor, continua estudiando jugando y divirtiéndose”

Finalmente las autoridades encabezadas por Moreira Valdez realizaron el corte del listón para inaugurar oficialmente las instalaciones, posteriormente se hizo un recorrido por todas y cada una de las salas donde se ayudará a las personas discapacitadas de Monclova y la región.

Comentó Martha Baltazar Zavala, mamá de ángel

“No me queda más que agradecerle, pedirle a dios que derrame sobre usted bendiciones por todo lo que hace por cada una de nuestras familias”.