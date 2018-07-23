Inauguran biblioteca de la Capilla Landín

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Educación realizó el corte inaugural de la nueva Biblioteca de la Capilla Landín, lugar que antes estaba habilitado como un espacio cultural dedicado al Arte Sacro.

El titular de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías, Alfonso Vázquez Sotelo, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, expuso que esta apertura se suma a las 151 bibliotecas estatales.

Explicó que el nuevo espacio atenderá a más de 60 mil usuarios de este sector y cuanta con la colección infantil, de consulta y hemerográfica más actualizada, con alrededor de dos mil 500 títulos.

El horario de la Biblioteca Landín será de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; se está analizando la posibilidad que atienda también los sábados y domingos.

La Capilla de Landín era una Iglesia privada de la Hacienda de Juan Landín, que data del año de 1777. En su período como museo —del 2009 a 2018– exponía 17 piezas plásticas del Virreinato y 18 cuadros interactivos de temas religiosos y bíblicos.