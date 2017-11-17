Inauguran cafetería Águila-FCA Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Con una inversión de más de 800 mil pesos, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la Cafetería Águila-FCA en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Como un compromiso cumplido, el rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, el director del plantel Alberto Montalvo Morales y el presidente de la Sociedad de Alumnos, Alejandro Fernández Valdés, entregaron a la comunidad universitaria el inmueble que fue acondicionado con nuevo equipamiento en beneficio de los más de 2 mil alumnos y maestros que conforman la FCA.

La alumna Daniela Gómez Gallardo, estudiante de la carrera de Contaduría y reina de la Facultad, expresó el agradecimiento por un sueño hecho realidad, por una obra que se logró con tiempo, gestiones y esfuerzo; “Trabajando siempre en equipo con nuestro director, que con la visión de construir el presente visualizando el futuro nos ha regalado la mejor cafetería, pensando en un espacio recreativo, atractivo y armónico para los estudiantes”.

Por su parte el director Montalvo Morales, manifestó su gratitud hacia quienes ejecutaron este proyecto que, con sinergia, dijo, se han puesto en acción y han podido lograr metas específicas.

De los maestros por la correcta ejecución de su labor, porque están inmersos en la consolidación de cuerpos académicos, en los nuevos planes de estudios de las tres carreras, y por la gestión académica para presentar la maestría al Programa Nacional de Posgrados, así como las tutorías que han disminuido la deserción de los alumnos.

Agradeció a los estudiantes por el apoyo que han brindado a la administración y por la congruencia comprometida al presentar su examen de egreso EGEL; por representar en las prácticas profesionales una segura recomendación para alumnos FCA, y por el reconocimiento logrado por el sector laboral, de la capacidad práctica y de competencias de los alumnos.

Asimismo, agradeció al Rector, quien se ha dedicado a apoyar a las direcciones de los planteles, que ha producido más con menos, puesto que ha generado rentabilidad al incrementar carreras, a más alumnos en movilidad nacional e internacional y de la matrícula en la UA de C, afirmó.

Comentó que el pasado mes de julio visitaron la Universidad de Texas, para conocer los avances, académicos, de infraestructura, tecnológicos, gestión, de investigación y entre otras cosas tomaron ideas de la cafetería del campus.

La cafetería Águila FCA ubicada en el centro del edificio de la Facultad, cuenta con acabados en fachada, mesas, sillas, bancos, un área de terraza, pantalla, música ambiente, iluminación y conectores instalados cada metro para uso de recarga de dispositivos electrónicos.

El rector, director y maestros, supervisaron los avances de la obra del Centro de Investigación y Entrenamiento, mismo que contará con 55 equipos, que contarán con el software SAP.