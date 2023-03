Inauguran exposición de Leonora Carrington

Llega a Monclova la exposición "Leonora Carrington, Un Viaje Sagrado", dejando ver un lado más personal de la artista que buscó plasmar de forma surrealista sus anhelos y sobre todo, la libertad que hace tiempo la mujer no tenía en sociedad ni en el arte.

Campo San Antonio Fundación Pape a través del Museo Biblioteca Pape en coordinación con el Consejo Leonora Carrington, inauguró la exposición de la pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana.

En el evento estuvo presente Gerardo Benavides Pape presidente de Campo San Antonio Fundación Pape, su esposa Gloria Dávila de Benavides, Gloria María Benavides Dávila directora del Museo Biblioteca Pape, así como Fermín Llamazares Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington y su esposa Teresa de Jesús Jurado.

"Renovó con su obra la imaginación y es una muestra contundente y maravillosa del arte creado por las mujeres, donde la única regla es la libertad, dónde sueños se desbordan de sus piezas, y hay un nuevo corazón que re signifique nuestra vida", dijo Gloria María Benavides Dávila.

Así mismo, Fermín Llamazares Llamazares externó que no se le pudo haber puesto un nombre más adecuado, la exposición tiene elementos y objetos que Leonora hizo de forma personal para transitar su vida, más que una forma de mantener a la familia, era encontrar un sentido a la vida.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 ❮❯

"Ese era el trasfondo de los artistas surrealistas, el surrealismo no era una corriente artística sino una forma de vida para salir adelante, Leonor muestra que casi los 100 años se mantuvo y obtuvo la fortaleza de estar bien y seguir adelante, cada paso un viaje sagrado que fundamentaba en el arte que hacía y fabricaba".

La pintura de Leonora Carrington es un mundo oscuro, lleno de criaturas maravillosas y misterios del inconsciente, tanto asó que fue llamada "la desposada del viento" por el grupo de artistas surrealistas con los que se formó.

Como muchos otros artistas, en su obra, vertió lo autobiográfico y todas sus inquietudes intelectuales, su deseo de darle espacio a la mujer como ser independiente, a través de su obra, Leonora intentó demostrar su autonomía.

Hizo que se recuperara el interés en su figura con reediciones de sus libros, diversas exposiciones alrededor del mundo y con la creación del Museo Leonora Carrington el año 2018 en México, país en el que se radicó.

Algunos de las pinturas que el espectador podrá encontrar y disfrutar en la sala de exposiciones temporales es "Personajes Fantásticos", "Ab Eq Quod", "Les distraccions de Dagobert", "The latest portrait of mrs Partridge", "And then we saw the daughter of the minotaur", así como joyería y las esculturas de: Nigrum, White Face, The Ship of Cranes, Unknown y Jaguar de la Noche.