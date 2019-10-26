Inauguran la Feria del Libro Monclova 2019 donde se exponen más de 30 editoriales, talleres y pláticas con escritores nacionales e internacionales, se exhibirán libros con temáticas de todos los géneros y este año la institución invitada fue el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, tendrá una duración de diez días.

Al evento asistió Gerardo Benavides Pape, la Secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el alcalde Alfredo Paredes López, como invitado especial fue el escritor Luis Panini, así como Carlos Villarreal representante de Campo San Antonio Fundación Pape A.C.

Ana Sofía García Camil dijo que la feria es un referente de la cultura.

La institución invitada fue el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), Melisa Segura Guerrero secretaria técnica, reiteró que el próximo año volverán a asistir a la feria del libro. Reconoció a la Fundación Pape por el esfuerzo que ha hecho al continuar con la feria y dijo, es motivo de orgullo el sumarse a la actividad literaria.

Entre las personalidades para este año destacan los escritores Rodolfo Naró, Ana Clavel, Socorro Venegas, Bibiana Camacho, Julián Herbert, Geney Beltrán, Orfa Alarcón, Renato Tinajero, Antonio Ramos y Franco Félix. También asistirá el músico, compositor y escritor Joselo Rangel, integrante de la destacada banda de rock Café Tacvba, con su libro de cuentos “One hit wonder” el lunes 28 a las 8:00 de la tarde.

Gerardo Benavides Pape realizó un recorrido junto a las demás autoridades.

Así mismo, se realizará el primer “Encuentro nacional de robótica” el 1 de noviembre a través del Hábitat de la Ciencia de COECYT Coahuila, con apoyo del Tecnológico Nacional de México, Campus Monclova; la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UA de C; la Universidad Politécnica de Monclova y Frontera y la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

“Este espacio se ha venido consolidando como un referente de la cultura del alma y el esfuerzo por acercar a los monclovenses a la lectura. Hay talleres de robótica, pláticas con los escritores, presentaciones de libros, además de la oferta de 30 editoriales y el homenaje a grandes pensadores como Da Vinci o Walt Whitman”, comentó Ana Sofía García Camil.

“Dentro del programa “Palabras compartidas”, participarán 38 instituciones educativas de la región y mil 700 estudiantes. Esperamos que estas actividades traigan el acercamiento a la lectura y el disfrute del arte y la cultura como uno de los caminos importantes para el desarrollo integral de nuestra comunidad”.