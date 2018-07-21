Inauguran oficinas de la Auditoría Superior

Con una inversión de 28 millones de pesos, el Gobierno del Estado inauguró las oficinas de la Auditoria Superior en Monclova donde se revisarán las cuentas públicas de los municipios de 5 regiones.

A las 11 de la mañana de este viernes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado del auditor superior de Coahuila, Armando Plata, diputados federales y locales cortaron el listón inaugural de las oficinas ubicadas al norte de la ciudad.

El edificio calificará de manera positiva las funciones de fiscalización, así como de apoyo y colaboración a la rendición de cuentas a las entidades públicas de las regiones Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales, Desierto y Norte. Se cuenta con una planta tratadora de agua de mil 400 metros cuadrados de construcción y 3 mil 600 de áreas externas para brindar las condiciones necesarias a las entidades que tengan la necesidad de acudir a solventar algunas observaciones de la revisión de cuenta pública.

Con una inversión de 28 millones de pesos, el Gobierno del Estado inauguró las oficinas de la Auditoria Superior en Monclova, donde se revisarán las cuentas públicas.

El Mandatario Estatal comentó que esta obra tiene un gran significado mucho más del que parece, pues la auditoría es el ente que vigila la transparencia y el buen manejo de los recursos, donde los alcaldes tendrán que venir a rendir cuentas de todo el dinero público.

Señaló que la inauguración de esta obra da la importancia que se merece la región, pues que esté ubicado en la Región Centro tiene como propósito que las autoridades tengan la posibilidad de rendir cuentas de manera rápida y oportuna.

Indicó que no se trata de darle un jalón de orejas a los funcionarios públicos se trata de dar un buen manejo a los recursos públicos, pues no hay recurso público que no deba ser bien enterado por la sociedad.

“Se tiene que generar mayor transparencia para poder generar una rendición de cuentas adecuada a las obligaciones fiscales que tenemos como entidad de gobierno, es por ello que estamos a punto de lanzar la modernización de los registros públicos”.

Por su parte, el auditor superior del Estado, Armando Plata, comentó que gracias a las gestiones que se hicieron se consiguieron en la federación 28 millones de pesos, los cuales fueron utilizados en la construcción de este edificio que cuenta con las instalaciones para que el personal pueda desempeñarse.

El auditor superior del Estado, Armando Plata, comentó que gracias a las gestiones que se hicieron se consiguieron en la federación 28 millones de pesos.

Señaló que se firmó un comodato con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) posteriormente se colocó la primera piedra de lo que hoy son las oficinas que albergarán esta obra de gran importancia para la comunidad.

Aseguró que se tienen laborando a 40 empleados de la región, sin embargo se espera en un plazo de un año y medio se cuente en total con 100 empleados que es la capacidad que tiene el edificio para albergar.

“Se cuenta con la infraestructura y la tecnología necesaria para poder realizar el trabajo, incluso están conectados directamente con las oficinas centrales de Saltillo para cualquier situación que pueda presentarse.

De igual forma, comentó que la construcción de esta oficina permitirá que las instituciones públicas que tengan que presentar alguna información no tengan que trasladarse hasta Saltillo para hacerlo, ahorrando tiempo y dinero.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado del auditor superior de Coahuila, Armando Plata, diputados federales y locales cortaron el listón inaugural de las oficinas ubicadas al norte de la ciudad.