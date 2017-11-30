Incauta droga Fuerza Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Elementos del Agrupamiento de Proximidad Social de Fuerza Coahuila incautaron más de 600 kilos de marihuana, dentro de los operativos de blindaje al Estado durante el periodo de transición, así lo informó el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.

El Grupo de Coordinación Operativa, que preside el gobernador Rubén Moreira, ordenó una serie de operativos para asegurar la transición y que comenzaron desde el 15 de noviembre, teniendo grandes resultados en la última semana debilitando a las diferentes bandas de narcotraficantes que intentan llegar a Coahuila.

Fue en un camino estatal de ejidos del sur de este municipio, donde después de un trabajo de investigación realizado por elementos de esta corporación, se logró este golpe al narcotráfico, logrando la detención de una persona del sexo masculino, mismo que transportaba la droga en un vehículo de carga.

Los agentes realizaron una inspección al interior de la caja seca de la Nissan tipo Estaquitas, con placas de Nuevo León, donde localizaron los paquetes envueltos en cinta canela que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana dando un peso superior a los 600 kilos.

El detenido, así como la droga y el vehículo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las investigaciones correspondientes.

Entérese.

Fue en un camino estatal de ejidos del sur de Saltillo donde después de un trabajo de investigación realizado por elementos de esta corporación, se logró este golpe al narcotráfico, logrando la detención de una persona del sexo masculino, mismo que transportaba la droga en un vehículo de carga.