Incertidumbre por alza en contagios

Teddy Fuentes/La Voz- Al pasar el estado de Coahuila de semáforo epidemiológico en verde a amarillo, el sector comercial teme por que los contagios se incrementen y con ello se vuelvan a tomar medidas restrictivas y con ello el cierre de actividades no esenciales.

Ruth Juanita Mercado Sánchez, comerciante ambulante del municipio dijo que existe incertidumbre entre los vendedores por que el semáforo ha cambiado, lo que indica que los contagios están incrementándose.

"Hemos estado platicando los dueños de comercios y estamos preocupados por el incremento en los casos de covid-19, el año pasado tuvimos pérdidas de más del 85% en las ventas, algunos comerciantes incluso tuvieron que cerrar sus negocios y despedir a sus empleados porque de un día a otro nos cerraron y ahora tenemos tiempo de que suceda algo similar".

La comerciante que se dedica a la venta de ropa dijo que desde hace unos días observa una mayor cantidad de movimiento de autoridades sanitarias por la zona centro y por los negocios de la localidad, esto con la intención de hacer que la gente que acuden a los negocios se coloquen el cubre bocas, cumplan con las medidas restrictivas y hagan valer la sana distancia, sin embargo muchas de las personas no quieren asegurando que ya no hay riesgo de contagios.

"Nosotros los comerciantes colocamos gel, les entregamos cubre boca si no cuentan con ellos y les pedimos que no se aglomeren en los negocios, pero mucha gente no hace caso, incluso se molestan si les hacemos algún tipo de señalamiento, por lo que estamos temerosos de que por esta razón nos vuelvan a cerrar".

.

Caja de datos.

Durante el primer año de la pandemia los comerciantes sufrieron pérdidas del 85%

Una gran parte del comercio tuvo que cerrar debido a que no eran parte de los negocios de ventas esenciales.

Algunos dueños de negocios ya no pudieron abrir, pues debido a la falta de ingreso dieron de baja a los trabajadores y perdieron su ingreso diario.