Incierta labor de Mejía Berdeja

La asignación de Ricardo Mejía Berdeja para atender el caso de Altos Hornos de México, es incierta, ya que no se define la labor que realizará, ni la postura que tomará, por lo que se dijo que si viene a apoyar a la región y a los trabajadores es bienvenido, y si no, que se enfoque en el trabajo de seguridad.

El nombramiento que dio el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al Subsecretario de Seguridad Federal, genera incertidumbre, al desconocer en sí, que es lo que hará.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que con esta asignación no se dejo nada claro, existe la duda si viene a apoyar a los trabajadores a la región, si viene a apoyar a la empresa o de lo contrario, vendrá a ver la manera seguir afectando a la acerera.

Comentó que si viene a ayudar será bienvenido, ya que en muchas ocasiones se pidió al Gobierno Federal su intervención para declarar zona de emergencia económica la región y jamás se tuvo respuesta, a pesar de la crisis que se vivió tras la pandemia, pero si viene con otro objetivo, mejor que se quede fuera.

“Hoy lo que se pide es que se deje trabajar a la empresa, esperamos que venga para algo positivo, si realmente viene a eso, porque todo lo que es bueno para la empresa es bueno para los trabajadores, porque es nuestro sustento, pero que no venga a buscar por donde seguir dañando a la empresa”.

Señaló que sería bueno que venga y regrese los contratos que canceló la CFE a Micare y que causó la pérdida de mil empleos en la carbonífera, o que venga e informe que se van a aplicar en la región los 100 millones de dólares que AHMSA pago a PEMEX, y que se inviertan en mejorar hospitales, carreteras, que permitan atraer más empleos.

Dijo que si no viene con ese objetivo, mejor se enfoque en las acciones de seguridad en el país, y atienda los conflictos que existen en otros estados en donde la inseguridad está a la alza, en lugar de querer hacer otras cosas, que se enfoque en sus funciones y disminuya el nivel de inseguridad.

“El que mucho abarca poco aprieta, mejor que se dedique a hacer su trabajo, o si le van a dar esta posición (enlace) que se la den y que nombre a otro Subsecretario de Seguridad, para que dar otra encomienda, si no ha sacado adelante la que ya tiene, mejor que atienda la seguridad en el país”, indicó.