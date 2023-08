Inconforma lenguaje inclusivo en primaria

Padres de familia y docentes no están de acuerdo con las modificaciones al libro de texto en el nivel de primaria, pues consideran que es mejor cambiar el "todes" por el verdadero lenguaje inclusivo que es enseñar lenguaje de señas y sobre los tipos de familia, es mejor que los papás lo expliquen a que se adoctrinen.

"Siento que no habrá de qué forma explicarle a mis hijas sobre el lenguaje inclusivo, si con el lenguaje general tienen a veces problemas, no me imagino con el otro. De igual forma, cuando ellas sean grandes respetaré sus preferencias, pero enseñarles este tema de las familias desde bien pequeñas es otra cosa", comentó la señora Melendy Vázquez.

Indicó que aunque se ven a más familias de dos papas o dos mamás, así como de un solo papá, y llegado el momento no rechazaría a sus hijas, es mejor explicarles en su propia casa respecto al tema aunque a una edad más adecuada.

Así mismo, el señor Ernesto Menchaca explicó que para él el mejor lenguaje inclusivo es el de señas, braille o algo que aporte más a la sociedad, pues son contadas las personas que saben comunicarse en ese lenguaje y hace mucha falta cuando ocurren accidentes o sucesos.

"Básicamente los estarás confundiendo, es mejor seguir con el mismo lenguaje y si eso ellos lo quieren ver o tienen curiosidad en un futuro, aclarárselos, pero me quedo con el lenguaje de señas o inclusión de niños con alguna discapacidad"

Respecto a los tipos de familias, expresó que en los libros de texto se sexto grado ya se ve más a fondo todo el tema de la sexualidad, que es algo positivo para que los menores de edad vayan conociendo su cuerpo y actuar en una situación que los vulnere.

"Pero el hecho que les presentes una familia de dos hombres o dos mujeres ya viene implícito la preferencia sexual, es una corta edad para introducirles ese tema".

Así mismo, los usuarios de Facebook también reaccionaron de forma negativa señalando que algunos forrarán o hasta arrancarán las páginas.

"No es intolerancia, es coraje a la maldita imposición de tales temas, cada quien su vida pero dejen que ellos en su momento y cuando tengan pleno uso de sus facultades mentales lo decidan", dijo Nahum González.

El tema ha sido objeto de discusión entre los docentes, pues la mayor parte no están de acuerdo con el nuevo modelo de la escuela mexicana, respectivamente en esos temas pues será algo difícil de enseñar a la nueva generación.