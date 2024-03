Inconforman candidaturas de Movimiento Ciudadano

Integrantes de Movimiento Ciudadano rechazan candidaturas presentadas por la dirigencia estatal de este partido, por lo que trabajarán a favor de otra propuesta política en el proceso local, en rechazo a Alfonso Danao.

La división dentro del partido naranja continúa, por lo que luego de que se dieron a conocer los nombres de quienes serán los candidatos para las alcaldías, militantes señalaron que no los apoyaran.

El pasado lunes se dieron a conocer los nombres de los candidatos, en la región Centro está Elizabeth Felán en Monclova, Juan Manuel Escobedo, en Frontera, Olga Lidia Montenegro en Castaños, Roberto Ariel Tijerina, en Candela, Yolanda Ríos, Nadadores, por mencionar algunos.

Mario Garza Pérez, militante del partido, señaló que la estructura del partido no apoyara a sus candidatos, al no estar de acuerdo con la dirigencia estatal de Alfonso Danao, quien no cuenta con ningún acercamiento con la ciudadanía.

"No hay ningún acercamiento con la gente, no se tiene poder de convocatoria, por lo que no se tendrá un buen resultado, ya que estos candidatos no sabemos ni como salieron", así lo indicó.

Dejó en claro que ante esta situación, no se apoyará a ningún candidato de Movimiento Ciudadano, por lo que analizarán apoyar otro grupo político, que ofrezca una campaña de altura, "no ninis", ni "fesas", como se ha llamado.