Increíble hayan muerto en dos dias; "llevaban agua y suero".

"Es increíble que en dos días se hayan deshidratado cuando llevaban más de 10 litros de agua y sueros en líquido y en polvo", comentó Francesca Miranda Jinez Villarreal, hermana de Irvin Albino Jinéz Villarreal.

No les han dicho nada y siguen las versiones de boca en boca pero nada oficial, Jonathan uno de los que se fue en busca de este sueño americano, primero dijo que vio morir a Irvin y después que no, mientras que Joshua Villarreal, primo de Irvin, en un inicio señalo que lo vio morir pero también dijo que cayó de una loma, luego que convulsionó pero hoy resulta que nadie lo vio morir por lo que no se sabe sí está vivo o muerto.

"No sé por qué dicen que están muertos si no los han encontrado ni vivos ni muertos, la búsqueda continúa y como no tenemos mucha comunicación para allá es poca la información que nos llega", señaló Francesca Jinéz.

El padre y los cuñados de Irvin están participando en la búsqueda, mientras que la madre del joven ruega a Dios que su hijo esté con bien, se encuentra desesperada por no saber más información y pide respeto porque es un momento triste y doloroso para la familia.

"Queremos que la autoridad los junte a todos y nos digan solo una versión, porque hay tantas versiones, estamos suponiendo y están diciendo que lo vieron, que sí, que no, que se desmayó pero si no lo vieron en realidad", comentó la entrevistada.

Joshua Villarreal argumenta que llegaron a una sombra donde descansaron después fue por agua, caminó 9 horas y cuando iba de regreso a donde estaba su primo, se topó al coyote, este le dijo que ya todos estaban muertos que no regresara a menos de que se quisiera morir pero nunca vio morir a Irvin.

Irvin Jinéz iba bien equipado en cuanto a su vestimenta para protegerse del sol llevaba más de 10 litros de agua, sueros, jugos, atunes, comida, por eso la familia no se explica cómo es que en dos días se le iba a acabar el agua, fue demasiado pronto.

Además Irvin era un hombre sano acostumbrado al sol y se dice que no llegó ni al Rio Bravo, autoridades y la misma familia, acudieron a las coordenadas que les dieron a conocer quienes lograron cruzar y fueron deportados, están en un cañón en la Sierra de Ocampo, fueron a este lugar pero no encontraron nada.

La familia de Irvin investigó con otros familiares que se han ido a Estados Unidos de esta manera y comentan que tardan hasta 15 días en cruzar por lo que no creen que en dos días Irvin se haya deshidratado, la esperanza no ha muerto por lo que para la familia Irvin sigue vivo.