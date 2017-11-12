Incrementa tumultos presencia de farderas

El número de farderas incrementa durante los meses de noviembre y diciembre esto por la derrama económica, aprovechando del movimiento en la Zona Centro para operar pues decenas de personas acuden en familia para realizar sus compras.

Así lo comentó Demetrio Salinas, secretario general de la CNOP, quien exhortó a las autoridades de seguridad a realizar rondines para evitar que les afecte pues está es la temporada del año más esperada para los comerciantes.

Las farderas son la principal amenaza para los comerciantes, atacan en grupos y constantemente, las personas aprovechan la derrama económica para ir y comprar lo que les haga falta y esto genera un mayor movimiento de personas que muchas veces las farderas pasar desapercibidas.

Exhortó a los comerciantes estar muy al pendiente de sus negocios, en cualquier descuido las farderas pudieran aprovecharse para operar, señaló que aunque se han interpuesto denuncias ante el Ministerio Publico ha sido en vano pues no recuperan su mercancía y los robos siguen presentándose.