Incumplen con pago de finiquito

Ex trabajadores de la empresa PROSOL denunciaron a la compañía de seguridad privada por incumplimiento del pago de finiquito, a cerca de 15 personas que desde hace 3 meses exigen que se cumpla con este derecho.

Fidencio Rodríguez Domínguez se manifestó el día de ayer al exterior para exigir el pago de su terminación, después de que se le terminó su contrato, a tan sólo 10 meses de prestar sus servicios a la empresa.

Señaló que sin dar una explicación, la empresa finalizó la relación laboral a menos de un año de comenzar a trabajar, lo que es un práctica común en esta compañía, que brinda el servicio de seguridad privada a diferentes empresas de la localidad.

Desde el mes de marzo se concluyó su relación laboral y es fecha en que no se cumple con el pago de su terminación y la empresa únicamente señala que no Monterrey no ha respondido a su caso.

Indicó que son alrededor de 15 ex trabajadores los que se encuentran en la misma situación, pero dejaron de acudir a las oficinas al no tener respuesta, únicamente los hacen dar vueltas, lo que representa un gasto.

"Lo único que pedimos es que se nos pague lo que nos corresponde conforme a la ley, al ser un derecho de los ex trabajadores, que se nos paguen y que no se burlen de las autoridades y menos de nosotros".

Comentó que acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin embargo le dijeron que ya había pasado el periodo de 30 días para hacer valer su derecho, pero de todas formas se envió un citatorio a la empresa, el cual nunca respondió.

Exigió que la empresa cumpla con el derecho de los trabajadores y pague la terminación, al mencionar que si es mucho o es poco, es un dinero que necesitan para apoyar en los gastos en su familia.