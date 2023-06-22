Incumplen transportistas modernización

Monclova; Coah.-Concesionarios de transporte público no han cumplido con los compromisos tras autorizarse un incremento a la tarifa, ante dicha situación el próximo año no obtendrán aumento.

Lo anterior lo dio a conocer el regidor de transporte Rogelio Galván quien indicó que ante el nulo cumplimiento, y para el año 2024 que está contemplado la revisión para detectar si es factible un aumento, éste lo rechazó desde ahora.

“Sigue habiendo mucho problema, entiendo que están haciendo lo posible el concesionario de dar un mejor servicio, pero no se está cumpliendo, ya no se puede disminuir el precio de la tarifa, pero a lo mejor en otra petición se hace el estudio y se verifica el antecedente y no se autorizaría” mencionó.

Cabe recordar que el pasado mes de junio del año 2022 se autorizó el incremento a la tarifa de transporte por tres pesos, con la promesa de que estarían remodelando las unidades, cosa quie no fue favorable y a la fecha no han cumplido, por el contrario llueven quejas por el mal servicio del transporte.