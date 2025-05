Brutal agresión a indigente en Monclova: adulto mayor sufre graves lesiones físicas

Edgar Perales Garza, un adulto mayor de 61 años que vive en situación de calle, fue brutalmente golpeado con una tabla y expulsado del refugio improvisado donde dormía, sufriendo lesiones graves en el torso, la espalda y la mano izquierda, además de una fuerte inflamación.

Los hechos ocurrieron en la Zona Centro de Monclova, en locales abandonados frente a la Central de Dulces, espacio que durante años ha servido como refugio para personas en situación vulnerable como boleros, músicos, lavacoches y otros ciudadanos marginados.

Edgar cuenta que desde marzo vive en las calles, pero había encontrado algo de seguridad en uno de esos locales, que están intestados, sin agua ni electricidad, y ocupados por personas sin hogar.

El pasado fin de semana, un hombre conocido como Alfonso, alias "El Perro", de unos 45 años, lo sacó a golpes del lugar. Alfonso no es dueño, pero controla quién puede quedarse. "Lo conozco desde niño, pero ahora se cree dueño y expulsa a las personas a su antojo. Nadie interviene", lamentó Edgar.

Tras la agresión, Edgar recibió atención médica. Su mano izquierda está inflamada, con hematomas en torso y espalda, y su estado físico ha empeorado significativamente.

"Solo quiero un lugar seguro donde no me peguen. No soy agresivo ni hago daño a nadie. Perdí todo por el alcohol, pero no soy malo. Pensé que ahí podría hallar paz", expresó.