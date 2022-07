Indigna a padres homicidio

"Hace uno el sacrificio de tener a nuestros hijos ahí y pasan estas cosas, pudo ser mi hijo", comentaban algunos padres de los internos en el Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación.

Tras enterarse de la riña en el interior del Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación, familiares de los internos acudieron al Ministerio Público para ver a sus internos, durante horas esperaban información por parte de los directivos de la clínica, pero hasta el encargado Dagoberto de la Cruz estaba detenido.

Ayer por la tarde se encontraban familiares en el exterior, ahí dieron a conocer su preocupación ya que lo único que querían era saber cómo se encontraba su interno, si traía golpes o sí estaban detenidos o solamente eran testigos.

Dagoberto de la Cruz también estaba en el Ministerio Público pero no se sabía sí en calidad de detenido, de testigo o por el hecho de estar a cargo del lugar.

"No nos dan información, yo fui a preguntar por mi hijo y no aparecía en las listas, resulta que se lo trajeron para acá, que está detenido pero no sé si detenido o como testigo", comentó.

Se dijo que era una riña, después una muerte natural y hasta se habló de un suicidio, pero los familiares no tenían información oficial.

Una madre de familia dijo que su hijo de 32 años de edad tenía cuatro meses interno tenía su hijo y durante este tiempo si hubo mejoría, ahora está preocupada pues se hablaba de que clausurarían el lugar y no hay otra parte para que su hijo siga con el tratamiento.

"Fue lo peor, sí así decían que los trataban muy mal, que los dejaban sin comer, que los castigaban después nos aclararon que no era cierto, pero luego pasa esto, cuando yo voy a ver a mi hijo siempre hay alguien a lado de él, yo creo tienen miedo a que nos digan lo que viven o no sé, ya no sé qué pensar", comentó.

"Que mal que pase esto porque yo soy una de las mamás que hace mucho sacrificio para pagar y que mi hijo esté bien y para que pase eso, de buenas a primeras se lo traigan así como así", comentó.