Indigna familia trato a Michelle

Familiares de Rosalva Michelle interpondrán una demanda por negligencia en contra de los médicos del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" por el mal trato que se le dio al acudir a consulta.

Aún consternada por la muerte de su hija de sólo 15 años de edad, la señora Elodia Borrego expresó su inconformidad con la atención que recibió su Michelle y señaló que el personal médico no actuó con la debida diligencia para salvarla.

Señaló que actuarán de manera legal, con el fin de evitar que más personas fallezcan por la mala atención de su padecimiento.

"Vamos a darle seguimiento a todo esto, porque a mí nada me va a devolver a mi hija, pero lo que queremos es simplemente que no le pase esto a otras personas" manifestó la madre, visiblemente afectada.

Señaló que por el momento se concentraron en el funeral de su hija, pero tras concluir con este proceso iniciarán el proceso legal en contra de los médicos que no dieron la atención a su hija y de la institución.

Así mismo, la madre de Michelle se indignó ante el informe del director del hospital, quien descartó que la muerte de la joven haya sido por dengue y que ahora quieran señalar que se trató de una bacteria.

"Es un hecho que era dengue. Y él quiere decir que no fue dengue. Mi hija murió porque en el hospital no supieron por dónde atacar la enfermedad. Solo le daban paracetamol y suero. No hicieron nada".

Borrego lanzó fuertes críticas hacia el personal médico del hospital, asegurando que no mostraron vocación en el trato hacia su hija.