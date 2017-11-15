Indigna libertad de intendente violador

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Javier Castillo, manifestó su indignación por la liberación del intendente de la primaria Josefina Ortiz Soto que presuntamente abusó sexualmente de una alumna.

Indicó que como asociación están dispuestos a tomar medidas extremas como manifestarse frente a los juzgados para que se haga justicia.

Dijo que si los padres de familia de la escuela que se ubica en los límites de la colonia Leandro Valle y Elsa Hernández y que fue donde se dio el delito lo piden, ellos como sociedad regional están en la mejor disposición de apoyarlos y realizar las acciones que sean necesarias para exigir justicia.

Javier Castillo expuso que incluso si piden que se encadenen frente a las autoridades o incluso fuera de la escuela para exigir justicia no tendrán empacho en hacerlo.

Recordó que, hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución que sea satisfactoria principalmente para la familia de la niña afectada y posteriormente para el resto de la sociedad.