Indigna poca ética del Hospital del DIF

Inconformidad y enojo, causó entre los ciudadanos la negativa de personal del Hospital del DIF Monclova de atender a la joven Perla Marina Esquivel García, quien presenta un peligroso sangrado.

Sentada en su domicilio Perla Marina sigue esperando la ayuda que necesita, antes de que sea tarde y le tengan que extirpar la matriz.

Su menstruación ha permanecido desde los primeros días de mayo, ha perdido mucha sangre y la última vez que se puso mal la llevaron al Hospital del DIF Monclova, allí le dijeron a su madre Diamantina García Cárdenas que si no traía dinero no la metiera.

Perla es una persona especial, derivado de los golpes que su madre recibió por parte de su padre, esto hizo que naciera prematura.

Perla es una persona especial, derivado de los golpes que su madre recibió por parte de su padre, esto hizo que naciera prematura. Diamantina García Cárdenas es trabajadora doméstica, lo que gana alcanza para pagar la renta del lugar en donde viven y para alimentarse. “No pido dinero, solo un doctor que pueda revisar a mi hija y pañales talla grande, me preocupa la salud de mi hija porque se desmaya muy seguido, me dijeron que podría tener anemia”, comentó Diamantina García. Es en la calle Álamo número 215 interior 3, entre calle Laredo y Purísima en donde rentan el lugar donde viven, son dos cuartos con techo de lámina, el calor es intenso y solo tienen un abanico de pedestal.

Perla Marina dice sentirse triste, no quiere perder la matriz, aunque es una persona especial sabe lo que esto significa. “Mi mamá me dice que si me gustaría ser mamá, yo le digo que no, para que voy a batallar, pero no quiero que me quiten la matriz”, comentó.

El caso provocó el enojo de los ciudadanos que a través de redes sociales no concebían el hecho de que no la hayan atendido en el DIF, algunos de los comentarios hacían referencia a la falta de sensibilidad por parte del personal que labora en el hospital.

“Todo este mundo está podrido por el dinero, no pasa nada si hubieran atendido a una persona gratis de mil que van, no hay ética profesional, ni calidad humana, todo se mueve por el dinero…”, comentó Alejandro Carrillo.

“La hubieran atendido, igual después le cobran con labor social que crueldad y donde está la caridad humana, no creo que todos los días llegue alguien así”, comentó Ileana Peña. Perla requiere de la atención de un médico, necesita un ultrasonido para saber porque la hemorragia no desaparece, de no recibir la atención podría generarse un cáncer.