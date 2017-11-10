Infamia supuesto “estudio” de la UT

El Gobierno del Estado no descarta demandar a la Universidad de Texas por las declaraciones que se hicieron dentro del informe “Control… Sobre todo el Estado de Coahuila”, en el que se vincula con el grupo delictivo de los “Zetas”, por el perjuicio que hacen al Estado y a algunos funcionarios.

En su visita a la ciudad de Monclova, el Mandatario Estatal señaló que antes que nada se tendrá que aclarar si en realidad fue la universidad la que realizó este estudio, ya que existen versiones en donde se señala que es falso este estudio y tiene un trasfondo político.

“Primero tenemos que aclarar si fue o no fue, porque ahora dicen que no fue la Universidad de Texas (quien lo realizó), lo que sí es una infamia es que se está aprovechando, a lo mejor tiene un trasfondo político por el día en que se dio (día en que presentó su sexto informe) y por los actores políticos que están actuando”.

Señaló que se ve como hay una orquesta que está operando al mismo momento, además de que mencionó que el informe está plagado de errores, los cuales darán a conocer en los próximos días, en un documento completo.

“Inmediatamente salieron partidos, una serie de organizaciones, primero no es cierto, segundo, utilizaron información que todo mundo sabe que es falsa, la imagen de un cerro del 2005 y que era de una campaña electoral, yo pienso que a lo mejor se aprovecharon de los investigadores y los llenaron de información que no es cierta, los “chamaquearon”.

Rubén Moreira Valdez no descartó la posibilidad de interponer una demanda en contra de la universidad estadounidense por realizar acusaciones de manera errónea, así como si no fue también, porque se está utilizando su nombre, todo esto por el perjuicio que están haciendo al Estado y a algunos funcionarios.

Señaló que lamentablemente esta situación afecta la imagen de la entidad, sobre todo por las personas que desconocen la situación que existe actualmente y al ver este tipo de información se trasladan a una realidad que vive Chihuahua o Tamaulipas, lo que podría afectar en cuanto a los turistas e inversiones.

El Mandatario dijo que sin duda se tienen qué defender al considerarlo como una infamia que si fue la Universidad de Texas demuestra la debilidad académica de esa institución, porque si se realizó un estudio se debe consultar a las autoridades dentro de la investigación, cosa que no se realizó, ante lo que dijo “Una universidad que no pregunta, qué tipo de abogados está formando”.

Rubén Moreira Gobernador