Inflación pulveriza aumento salarial

Es necesario que el Gobierno Federal regule el aumento en los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, para evitar un impacto en la economía familia, toda vez que el aumento salarial autorizado para el 2023 fue pulverizado por la inflación que se registra en el país.

A partir del mes de enero se verá reflejado el aumento en productos y servicios, lo que representará una escalada en los precios, que complicará aún más la situación de todos los trabajadores.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que a lo largo del año se registraron aumentos en algunos productos, sobre todo de la canasta básica, lo que impactó fuertemente a la población, al disminuir el poder adquisitivo y al comprar menos con el mismo dinero.

“Seguimos padeciendo de los mismo, sabemos que el Gobierno Federal autorizó un aumento en salario mínimo de hasta el 20 por ciento para este año, pero esto se pierde con el aumento de la canasta básica, es demasiado lo que han aumentado las cosas de consumo básico”.

Ahora se anuncia el aumento de la gasolina que se incrementará en pesos, que representa un duro golpe a la economía y sobre todo porque al aumentar el combustible, se registra un aumento en todos los productos.

Ante esta situación señaló que debe haber una regulación por parte del Gobierno Federal para parar la inflación y evitar que sigan aumentando los productos de consumo básico y no se afecte a la población.

En cuanto al sindicato señaló que se buscará dentro de las revisiones que se darán durante este año, un aumento que permita sobrellevar el tema de la inflación, pero recordó que hay muchos trabajadores que no tienen sindicato y no reciben un aumento anual, y padecen de esta ola de incrementos.