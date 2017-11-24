Inflación supera al incremento salarial

El incremento de ocho pesos al salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades de una familia, es por ello que las autoridades deben trabajar para aumentarlo o reducir el costo de la canasta básica.

Al darse a conocer el incremento de un 10 por ciento al salario mínimo que subió de 80.32 a 88.36 pesos, integrantes de la Iniciativa Privada coincidieron que es muy poco al no permitir cubrir las necesidades de alimentación, transporte y recreación de una familia.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ricardo Gutiérrez González, comentó que afortunadamente en nuestra región no existen trabajadores que estén registrados con el salario mínimo.

Señaló que nadie gana un salario mínimo, ni los propios trabajadores de la construcción que son los que podrían ser considerados con el sueldo más bajo, sin embargo, en algunas otras regiones principalmente del sur del País podría estar sucediendo.

Aseguró que es un salario muy bajo, por lo que podría estar empujando más para que pueda tener un incremento incluso podría ser semestral para que las familias tengan los recursos necesarios para salir adelante. “Con esos 88 pesos no se puede tener una alimentación o al menos una buena alimentación, es por ello que consideramos que las autoridades deben hacer algo para que esta situación no continúe”, recalcó el líder de los constructores.

Asimismo, Andrés Oyervides, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, comentó que es insuficiente, sin embargo, representa un gran avance pues generalmente los incrementos eran de un tres o un cuatro por ciento y ahora fue del 10.

Indicó que esperan que en los próximos años se puedan tener incrementos iguales o superiores para que las personas que ganan el salario mínimo puedan tener un poder adquisitivo digno que le permita cubrir sus necesidades.

Aseguró que en Coahuila no existen personas que estén registradas con el salario mínimo, mucho menos en la región Centro que es considerada la zona donde los trabajadores tienen mejores percepciones.