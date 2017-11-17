Informa y agradece Rubén a los priistas

Transmitiendo un mensaje de unidad al interior del partido para lograr la victoria en el próximo proceso electoral, el gobernador Rubén Moreira Valdez acudió al Comité del PRI en Monclova para dar a conocer algunos de los logros que se obtuvieron durante los seis años de su administración.

El día de ayer el Mandatario estatal sorprendió a la militancia priista de Monclova, quienes se reunieron en el Comité Local para escuchar la glosa del Sexto Informe de Resultados, pero fue el mismo Gobernador quien dio la información.

Dentro de la gira que realizó durante el día de ayer por la región Centro y Desierto, Rubén Moreira Valdez abrió un espacio en su agenda para acudir al PRI y agradecer a quienes lo apoyaron durante estos años.

“Me comentaron que había este evento en el partido y le pedí a la dirigencia (local) que me invitaran y les agradezco que repliquen lo que hacemos”.

Como parte de los logros obtenidos durante esta administración estatal está el tema de la seguridad, que ha sido un compromiso del Gobernador y que al día de hoy se ha logrado disminuir en un 82 por ciento el número de homicidios en la entidad.

Asimismo destacó el tema de la generación de empleo, esto al llegar a 170 mil empleos a unos días de concluir la administración, 70 por ciento más de lo que se había establecido como meta al inicio del sexenio.

“Ayer por la noche el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dijo que llegamos a 170 mil empleos, nosotros nos comprometimos a 100 mil empleos, ese fue el compromiso inicial, traemos un 70 por ciento más de cumplimiento”.

Otro de los aspectos que destacó fue la disminución de la pobreza en Coahuila, tras estudios realizados por el Coneval, quien el pasado lunes reconoció al estado por implementar buenas prácticas de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y de programas.

El Mandatario destacó los avances que Coahuila obtuvo durante estos 6 años, con los que se logró mejorar la calidad de vida de los coahuilenses y agradeció el apoyo de los funcionarios que contribuyeron con este logro y dijo que ve un buen futuro para el estado en los próximos años con Miguel Ángel Riquelme Solís.

Moreira Valdez dio un mensaje de unidad a los priistas, en donde dijo que es necesario salir al territorio y decir a la gente por qué los gobiernos priistas son la mejor opción, esto ante el proceso electoral que se lleva en estos momentos.

“Primero monclovenses, piensen cómo van a ganar y el triunfo pasa por la unidad, si hay un camino para ganar, ese se llama unidad, hay otras estaciones que se llaman “buena propuesta”, “buen candidato”, “buenas alternativas”, “buenas planillas”, pero el camión se llama unidad y el camión se llama PRI, y nada más con este camioncito contamos”.

Hizo el llamado a los militantes que el trabajo tiene que ser del partido, y si quieren llevar a cabo acciones en beneficio para la comunidad tienen que ser en el partido y no de manera independiente.

Terminó con tres puntos, el primero agradeció por todo el apoyo de los 6 años de trabajo, segundo llamó a sentirse orgullosos de lo que son, de ser priistas, de ser coahuilenses, y por último pidió hacer trabajo dentro del partido.

En cuanto a su futuro, el Gobernador mencionó que se le ha invitado a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y dijo que está dispuesto a integrarse y colaborar con su partido en todo lo que sea posible.