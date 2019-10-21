Informan actividades Asociación de maestros

La Asociación Civil Maestros por México realizó el primer informe de actividades, donde se dio a conocer el trabajo que desde el interior del sindicato se ha realizado a favor de los maestros que cada vez están más desprotegidos por parte del gremio sindical al que pertenecen.

Francisco Gaytan Rodríguez, Coordinador Estatal de la Asociación dio a conocer que a un año de haber iniciado actividades y haber planteado una meta de 300 socios en Saltillo y Torreón, cuentan en todo el estado con 2 mil 300 agremiados.

Se realizó el primer informe.

Dijo que los maestros están en el abandono, tienen demasiadas necesidades principalmente de medicamentos, los hospitales están en desabasto y por ello a través de esta asociación se les ha llevado estos artículos tan necesario para ellos, han llegado incluso a docentes de comunidades rurales para subsanarlos estas necesidades.

Señaló que además esta asociación civil de carácter nacional realiza actividades sociales, culturales y deportivas, por ello la importancia de rendir un informe y darle a conocer a los agremiados que se está trabajando en el aspecto social y político, con paredes de familia y comunidad en general.

Aseguró que esta asociación civil no es otro sindicato sino que se trabaja dentro del mismo sindicato y se lucha desde el interior del gremio al que pertenecen y que también los tiene en el abandono, por ello la asociación trabaja para ayudar a los maestros.

En el ámbito político dijo que han apoyado a 400 maestros que han interpuesto amparos por diversas situaciones, además se lleva constante capacitación a los docentes para que cuenten con mejor preparación.